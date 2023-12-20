Британские ученые объяснили непереносимость звука «ногтями по стеклу»

Звук ногтей, царапающих по классной доске или стеклу, вызывает неприятные ощущения у большинства людей. Британские ученые из Университета Ньюкасла объяснили, с чем связана такая реакция.

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Многие люди описывают свои впечатления от царапающего звука, как «дрожь» и «отвращение». Возможны даже физиологические проявления в виде учащенного сердцебиения.

Британские ученые заявили, что наши реакции на неприятные звуки связаны с древними инстинктами избегания хищников. Звуки в определенном диапазоне частот (2000-5000 Гц) вызывают резонирование слухового прохода и передаются особенно эффективно.

Царапающий звук находится в том же диапазоне, что плач ребенка и крики человека – то есть потенциальные сигналы об опасности. Возможно, неприятные ощущения от него у современных людей являются «наследством» от предков, которым внимание к звукам было необходимо для выживания.

«Похоже, здесь задействовано что-то очень примитивное. Это возможный сигнал бедствия, поступающий от миндалевидного тела к слуховой коре», – отметили авторы научной работы.