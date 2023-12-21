Гендиректор Masimo рассказал, как они поймали Apple «с поличным»

Битва между Apple и Masimo, специализирующейся на медицинских технологиях, усиливается, поскольку Apple грозит запрет на продажу некоторых Apple Watch из-за нарушения патентов. Генеральный директор Masimo Джо Киани обвинил Apple в преднамеренном нарушении, уточнив, что компания «попалась с поличным».

Киани утверждает, что Apple наняла более 20 инженеров из Masimo, и назвал это вопиющей кражей интеллектуальной собственности. В откровении Киани рассказал, что в 2013 году Apple рассматривала возможность приобретения Masimo или найма его самого, намекая на то, что технологический гигант уже интересовался их технологиями.

Компания Masimo по-прежнему открыта для переговоров об урегулировании, но Киани утверждает, что Apple еще не вступала в контакт. Это столкновение поднимает вопросы об этических нормах Apple, при этом Masimo утверждает, что даже самая могущественная компания в мире должна соблюдать закон.