В продаже появилась 4G-версия смартфона realme C67
Вслед за анонсом смартфона realme C67 5G в продажу поступила и его "младшая" версия.
Девайс realme C67 4G без отдельной презентации тихо появился в продаже на официальном сайте производителя в Индонезии.
Не исключено, что в скором будущем новинка доберется до других рынков.
Кроме цифры в названии две модели отличаются также железным наполнением.
В гаджете установлен процессор Snapdragon 685, 8 Гб оперативной памяти и накопитель на 128 или 256 Гб, камера на 108 Мп, 6,72-дюймовый экран с разрешением 2400х1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и аккумулятор на 5000 мАч.
Смартфон realme C67 4G в пересчете по актуальному курсу оценен примерно в 15 тысяч рублей.