В продаже появилась 4G-версия смартфона realme C67

Вслед за анонсом смартфона realme C67 5G в продажу поступила и его "младшая" версия.

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Девайс realme C67 4G без отдельной презентации тихо появился в продаже на официальном сайте производителя в Индонезии.

Не исключено, что в скором будущем новинка доберется до других рынков.

Кроме цифры в названии две модели отличаются также железным наполнением.

В гаджете установлен процессор Snapdragon 685, 8 Гб оперативной памяти и накопитель на 128 или 256 Гб, камера на 108 Мп, 6,72-дюймовый экран с разрешением 2400х1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и аккумулятор на 5000 мАч.