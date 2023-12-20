Символы Древнего Египта нашли в пещерах Мадагаскара

Междисциплинарная исследовательская группа опубликовала анализ наскальной живописи, которая была найдена на Мадагаскаре и анализировалась на протяжении нескольких последних лет. Изучение рисунков неожиданно указало на связь этого острова с Древним Египтом и Борнео.

© David Burney, Live Science

Как сообщает Live Science, доисторические наскальные рисунки были обнаружены в пещере Андриамамело на западе Мадагаскара. Уникальными они являются уже потому, что ничего подобного раньше на острове не находили. Это первый пример местной древней наскальной живописи, запечатлевшей изображения животных и людей. До недавнего времени на Мадагаскаре встречали лишь абстрактные наскальные символы.

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Исследователей поразило то, что среди обнаруженных изображений имеются сцены и мотивы, явно связанные с Древним Египтом. Например, в мадагаскарской пещере удалось обнаружить изображение древнеегипетского бога Анубиса. Как указывают авторы исследования, наскальные сцены в некоторых случаях напрямую связаны с египетскими религиозными мотивами периода Птолемеев (300-30 гг. до н.э.).

В то же время ряд других символов и, возможно, надписей на стенах указывают на связь с эфиопским и афро-арабским миром. И этим удивительные открытия не ограничиваются. Третья группа рисунков, найденная в той же пещере, по своему стилю очень напоминает наскальное искусство жителей острова Борнео, возраст которого превышает 2000 лет. Еще одним сюрпризом стали изображения как минимум трех вымерших животных, которые когда-то обитали на Мадагаскаре. Они считаются вымершими уже много столетий. Речь идет о гигантском лемуре-ленивце, птице-слоне и гигантской черепахе.