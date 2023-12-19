NASA: кот Татерс стал героем исторического испытания космической лазерной связи

Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA в США передали на Землю видеоролик сверхвысокой четкости с рекордного расстояния в 31 млн километров, что примерно в 80 раз больше дистанции между нашей планетой и Луной. Файл был отправлен с космического аппарата "Психея" с помощью лазера, говорится в сообщении на официальном сайте космического агентства. Героем 15-секундного видео стал рыжий кот по кличке Татерс одного из сотрудников JPL. В ролике демонстрировалось, как питомец охотится за точкой лазерной указки. Видеосигналу потребовалось 101 секунда, чтобы добраться до Земли, после чего он был принят телескопом Хейла в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института в Сан-Диего, а затем передан по широкополосной сети со скоростью 267 мегабит в секунду в Лабораторию реактивного движения. По словам представителей NASA, демонстрация ознаменовала историческую веху в развитии лазерной связи, которая позволит передавать данные из дальнего космоса в 10-100 раз быстрее современных радиочастотных систем. "Хотя передача осуществлялась на расстоянии в миллионы миль, она отправляла видео быстрее, чем большинство широкополосных интернет-соединений. Фактически, после приема файла на Земле в Паломарской обсерватории, он добирался по сети до офиса JPL с меньшей скоростью, чем до этого шел сквозь космос", — отметил руководитель проекта по разработке электронных приемников в Лаборатории реактивного движения Райан Рогалин.