Космический зонд для «охоты» за астероидами сгорит в атмосфере из-за Солнца

Лаборатория реактивного движения (JPL) NASA объявила о завершении миссии орбитального телескопа NEOWISE, запущенного более 10 лет назад для обнаружения далеких звезд и галактик, а также для наблюдений за кометами и астероидами в околоземном пространстве. Аппарат постепенно теряет высоту и погружается все глубже в атмосферу Земли, говорится в сообщении на официальном сайте JPL.

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Аппарат WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer, инфракрасный обозреватель широкого охвата) отправился в космос в 2009 году. Его первоначальной задачей было составление карты космоса с помощью инфракрасных камер. Через год NASA выключила два из четырех детекторов корабля, поскольку на его борту закончилась охлаждающая жидкость.

После перерыва в несколько лет зонд переориентировали на отслеживание возможных угроз для Земли из космоса, переименовав миссию в NEOWISE. С 2013 года миссия обнаружила с помощью устройства 215 комет и астероидов.