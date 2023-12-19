Астрономы объявили об открытии двух "аналогов" Солнечной системы

Международная команда ученых во главе с доктором Эдером Мартиоли из Национальной лаборатории астрофизики и доктором Гийомом Эбраром из Парижского института астрофизики сообщила об открытии двух новых планетных систем со звездами, похожими на наше Солнце.

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Авторский коллектив объявил об открытии двух новых систем, в которых планеты вращаются вокруг звезд- аналогов нашего Солнца. Эти системы получили обозначения TOI-1736 и TOI-2141. Наблюдения за ними проводились с использованием космического телескопа TESS и спектрографа SOPHIE, установленного на 1,93-метровом телескопе OHP на юге Франция.

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Как следует из описания, планетная система TOI-2141 строится вокруг звезды, расположенной на расстоянии 250 световых лет от нас. Она почти такого же размера, как и наше Солнце, но чуть старше его. Кроме того, звезды немного различаются по химическому составу. Оказалось, что у нашего Солнца чуть больше тяжелых элементов, чем у TOI-2141. А количество тяжелых элементов, как отмечают ученые, является важным фактором в процессе формирования планет.

На орбите вокруг звезды была обнаружена планета TOI-2141b, которая в 24 раза массивнее Земли и примерно втрое больше нашей планеты. Она классифицирована как мини-Нептун. Эта планета совершает оборот вокруг своей звезды каждые 18,26 дней, сохраняя расстояние до нее всего в 13 процентов расстояния между Землей и Солнцем. Из-за близости к звезде равновесная температура на ее поверхности составляет около 450 градусов Цельсия. Измеренная плотность предполагает наличие скалистого ядра и атмосферы с большим количеством воды, правда, находящейся исключительно в газообразном виде. Других планет в системе пока не обнаружено, но ученые считают, что потенциал для их открытия имеется.

Вторая система сформирована вокруг звезды TOI-1736, расположенной на расстоянии 290 световых лет от нас. Авторы исследования пишут, что она очень похожа на Солнце, особенно по температуре и возрасту. По размерам она всего лишь примерно на 15 процентов превосходит Солнце и имеет чуть большую концентрацию тяжелых химических элементов, чем наша звезда.

В этой системе пока обнаружено две планеты. Первая из них, названная TOI-1736b, тоже является мини-Нептуном. Ее диаметр в 2,5 раза превышает диаметр Земли, а масса оказалась в 13 раз большей земной. Данный мир вращается по орбите на расстоянии от звезды, эквивалентном всего 7 процентам расстояния между Землей и Солнцем, совершая оборот каждые 7,1 дня. Из-за такой близости планета получает огромное количество излучения от звезды, а предполагаемая температура на ней достигает 800 градусов Цельсия.