Жители Москвы не увидят метеорный поток Урсиды 22 декабря

Жители Москвы не увидят метеорный поток Урсиды, который достигнет своего пика в ночь на 22 декабря, из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

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При идеальных условиях в день пика природного явления можно было бы увидеть до 10 метеоров в час. Эксперт напомнила, что он придется на самую длинную ночь года.

«Ночь солнцестояния могла бы дать нам возможность во всей красе понаблюдать этот метеорный поток. Но из-за облачности, осадков жители Москвы и Московской области не смогут его увидеть», — отметила Рублева.

Она также уточнила, что метеорные частицы представляют собой слабосветящиеся объекты, поэтому их можно разглядеть только в условиях ясного, безоблачного и безлунного неба.