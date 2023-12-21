Больше 20% опрошенных жителей России боятся, что ИИ поработит людей

Производитель решений для телекоммуникационной инфраструктуры Art Engineering провёл опрос и выяснил, что около 22% россиян опасаются порабощение человечества искусственным интеллектом. В качестве примера респонденты привели ИИ вроде «Скайнета» из «Терминатора».

Из тех, кто боится ИИ, 8% опасаются, что машины оставят людей без работы. Еще около 14% говорят, что «боятся роботизации». Почти 47% жителей страны с оптимизмом наблюдают за совершенствованием технологий ИИ. Из них более 23% полагают, что нейросети могут подстегнуть развитие экономики, 9% надеются на решение проблемы кадрового дефицита.

По словам коммерческого директора Art Engineering Артёма Сенюшкина, ИИ-индустрия только начинает расти и ей нужна мощная инфраструктура.

Растущей индустрии ИИ необходима мощная инфраструктура, которая требует создания новых рабочих мест и способствует появлению новых специальностей. Что же касается роботизации, то это совершенно другая отрасль.