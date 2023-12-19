«Джеймс Уэбб» показал Уран в виде портала в другое измерение

Агентство NASA опубликовало новое фото Урана, сделанное космическим телескопом «Джеймс Уэбб», сообщает Space.com. Портал Hi-Tech Mail.ru сравнил планету на этом снимке с порталом в другое измерение.

© Unsplash

Это второе изображение Урана, полученное с телескопа в 2023 году. Первый снимок, опубликованный в апреле, был двухцветным. На новом снимке распознано неуловимое, рассеянное внутреннее Дзета-кольцо планеты, отмечает Space.com.

NASA

На новом изображении в центре внимания оказалась северная полярная шапка Урана. В отличие от Земли и Марса, полярные шапки которых состоят из твердого льда, в газообразном мире Урана они представляют собой туманные ореолы аэрозолей, висящие высоко в атмосфере. Яркое пятно в середине изображения Урана — центр огромного циклонического вихря.

Также на снимке видны яркие штормы, проносящиеся вокруг полярной шапки планеты. Считается, что как минимум частично они вызваны сезонными колебаниями.

Space.com назвало Уран «действительно странной планетой», поскольку по неизвестным причинам она вращается вокруг Солнца «на боку» — под углом на 98 градусов к плоскости эклиптики (плоскости орбит других планет).

Наклон Урана означает, что примерно четверть уранического года (год на Уране равен 84 земным) на одном полюсе царит постоянный день, а на другом — непрерывная ночь. Сейчас к нам обращен Северный полюс.

Наблюдения «Джеймса Уэбба» помогают понять, как работает атмосфера Урана, и выработать основные моменты будущих миссий на планету.

Ранее «Джеймс Уэбб» обнаружил в туманности Ориона десятки объектов размером с планету, но не являющиеся ни планетами, ни звездами. Ученые считают, что речь может идти об открытии новой астрономической категории.