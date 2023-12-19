NASA передало на Землю видео с котом из дальнего космоса

Команде NASA удалось отправить на Землю видео с рыжим котом с рекордного расстояния в 31 млн километров с помощью лазера. Об этом сообщила пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Сигнал достиг приемников на Земле за 101 секунду при максимальной скорости передачи данных в 267 Мбит/с. Эксперимент проводили в рамках испытаний новой системы оптической связи. Ее, в свою очередь, будут использовать в дальнейших полетах на Луну, Марс и за их пределы.

Зонд, с которого происходила передача видео по лазерному лучу, носит название «Психея».

Уточняется, что потоковое видео сверхвысокой четкости с рекордного расстояния в 31 млн километров было впервые отправлено на Землю 11 декабря. Оно приблизительно в 80 раз превышает расстояние между Землей и Луной. Новая система лазерной связи NASA может осуществлять передачу данных высокого качества из дальнего космоса. В сообщении NASA говорится, что рост пропускной способности имеет большое значение для достижения целей в области научных исследований.

Видеозапись передали с помощью бортового лазерного приемопередатчика. Видеосигналу нужна была 101 секунда для достижения Земли. Максимальная скорость передачи данных составляет 267 Мбит/с.