Представлен смартфон ZTE Nubia Z60 Ultra

Компания ZTE анонсировала свой новый смартфон Nubia Z60 Ultra. Это флагманское устройство с уникальной системой камер и защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

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Дизайн и дисплей

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Nubia Z60 Ultra изготовлен из стекла и метала. Углы гаджета довольно острые, а рамка одинаковой толщины со всех сторон. Смартфон оснащён плоским 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2480×1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации 1200 Гц и затемнением ШИМ 2160 Гц. Пиковая яркость достигает 1500 нит.

Аппаратная основа

Смартфон работает на базе новейшего чипа Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с GPU Adreno 750 и оперативной памятью LPDDR5X и внутренним хранилищем UFS 4.0. Внутри гаджета также имеется тепловая пластина аэрокосмического класса, большая паровая камера со сверхпроводящим наноуглеродным волокном. В телефоне есть выделенное игровое пространство и такая технология, как суперкадровая стабилизация. Ёмкость аккумулятора достигает 6000 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 80 Вт. Зарядное устройство входит в комплект.

Камеры

Основная камера включает в себя три датчика:

главный модуль Sony IMX800 на 50 Мп (кроп с 54 Мп), 1/1,49", f/1.59, экв. фокусное расстояние (ЭФР) 35 мм, 1 стеклянная + 6 пластиковых линз, OIS;

широкоугольный объектив OmniVision OV50E на 50 Мп, ЭФР 18 мм, автофокус, макросъёмка, 7 линз, OIS;

датчик-перископ OmniVision OV64B на 64 Мп, 1/2", ЭФР 85 мм, автофокус, OIS.

Все три основные камеры поддерживают запись роликов в формате 4K@120fps.

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Под дисплеем встроена селфи-камера OmniVision OV12D2Q на 12 Мп (f/2.0) с размером пикселей 2,24 мкм и плотностью пикселей 400 ppi. Камера UDC оснащена собственным чипом дисплея и механизмом глубокого распознавания искусственного интеллекта.

Прочее

Nubia Z60 Ultra поддерживает поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, оснащён стерео-динамиками и ИК-пультом. На боковой грани смартфона размещён переключатель, который можно запрограммировать под свои задачи: активация камеры, фонарика, беззвучного режима или чего-то другого. Работает устройство под управлением MyOS 14 на базе Android 14.

Дата начала продаж, цвета, цена

Nubia Z60 Ultra выпускается в черном, сером и серебристом цветах. Также доступна лимитированная версия Starry Night, вдохновлённая одноимённой картиной Винсента Ван Гога и доступная лишь в конфигурации 16/512 ГБ. У неё расширенный набор со вторым блоком зарядки, дополнительным кабелем, стилизованными чехлом и коробкой.

Цены:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 4299 юаней ($607);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 4699 юаней ($663);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ (лимитированная) – 4999 юаней ($705);

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 5299 юаней ($747);

24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 5999 юаней ($846).