Nokia представила «неубиваемый» смартфон со сменным аккумулятором

Nokia, в сотрудничестве с немецкой компанией i.safe MOBILE GmbH, анонсировала новый прочный промышленный смартфон под названием IS540.2.

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Новинка является преемником предыдущей модели Nokia IS540.1, но, в отличие от нее, не носит логотипа Nokia.

Устройство оснащено восьмиядерным процессором Qualcomm QCM6490, который по производительности сопоставим с Snapdragon 778.

Смартфон может похвастаться 6-дюймовым экраном Corning Gorilla Glass 3, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя. Кроме того, смартфон оборудован 48-мегапиксельной основной камерой с автофокусом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой.