GE Aerospace создала двухрежимный реактивный двигатель

Компания GE Aerospace достигла важной вехи в развитии гиперзвуковых технологий, проведя первое успешное испытание двухрежимного реактивного двигателя (DMRJ) с использованием вращающегося детонационного горения (RDC). Эта разработка может проложить путь к созданию гиперзвуковых ракет с увеличенной дальностью полета.

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Гиперзвуковой полет со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, требует самых современных технологий. DMRJ компании GE сочетает в себе RDC со сверхзвуковым потоком, обеспечивая устойчивый полет гиперзвуковых аппаратов. В отличие от традиционных реактивных двигателей, DMRJ эффективно работает как на низких, так и на высоких скоростях, исключая необходимость использования ракеты-носителя для достижения гиперзвуковых скоростей.