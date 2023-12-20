В WhatsApp появится функция фильтрации чатов

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, с помощью которой пользователи смогут фильтровать чаты. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Специалисты рассказали, что WhatsApp добавил важные фильтры, которые помогают классифицировать диалоги.
«Фильтры размещаются в верхней части списка чатов», — отметили в WABetaInfo.
По словам экспертов, в список новых фильтров войдут группы диалогов «Не прочитано», «Контакты» и «Группы».
«Это позволяет быстро получать доступ к определенным типам чатов», — пояснили они.
К примеру, фильтр «Не прочитано» отображает только те диалоги, в которых есть непрочитанные сообщения, а «Группы» включает в себя только групповые беседы, добавили специалисты.
Новая функция доступна бета-тестерам, в ближайшее время опция появится у всех пользователей.
Ранее в WhatsApp стала доступна новая функция, с помощью которой пользователи могут закреплять сообщения в групповых чатах для всех участников.