В ядре Земли выявили периодические колебания

Китайские ученые подтвердили, что ядро Земли колеблется с периодичностью около 8,5 лет. Колебания проявляются как в движении полюсов, так и в продолжительности суток. Исследование показало, что между внутренним ядром и мантией существует наклон примерно в 0,17 градусов – это открытие ставит под сомнение общепризнанные теории и позволяет лучше понять внутреннюю динамику нашей планеты.

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Внутреннее ядро Земли представляет собой твердую сферу преимущественно из железа и никеля. Его радиус оценивается в 1200 км. Оно играет решающую роль в геофизических процессах Земли.

Раньше считалось, что ось вращения ядра совпадает с осью вращения мантии. Но со временем ученые стали сомневаться в этом утверждении, поскольку плотность внутренних структур Земли оказалась очень неоднородна.

Новое исследование показало, что внутреннее ядро Земли демонстрирует периодическое движение с циклом приблизительно 8,5 лет. Колебательное движение наблюдалось при измерениях движения полюсов, периодического перемещения оси вращения Земли, вариаций продолжительности суток и изменений скорости вращения планеты. Ученые подтвердили, что на него не влияли внешние источники в виде атмосферных, океанических и гидрологических явлений.

Исследование также указало на заметное изменение плотности на границе между внутренним ядром и окружающими его слоями. В дальнейшем ученые намерены продолжить глубокий анализ структуры и плотности ядра, а также закономерностей его движения, сообщает Nature Communications.