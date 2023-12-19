Microsoft выложили инструмент для устранения бага с принтерами в Windows

Microsoft выпустила инструмент для решения проблем с принтерами. Ранее пользователи столкнулись со странным багом: устройства для печати переименовывались в HP LaserJet M101-M106, а на компьютер устанавливалось приложение HP Smart.

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Напомним, около двух недель назад корпорация признала наличие бага. На устройства с Windows 10 и Windows 11 устанавливался софт HP Smart из официального магазина Microsoft Store.

Это происходило даже в том случае, если у пользователя не было никаких устройств от HP. Поначалу многие даже начали подозревать несанкционированный доступ или взлом.

Позже Microsoft объяснила, что всё дело в баге, который встречается в Windows 10 1809 и более поздних версиях ОС (также актуален для Windows Server 2012 и более современных релизов). Проблема обошла стороной те компьютеры, у которых не было доступа к Microsoft Store.

За выходные разработчики подготовили специальную утилиту Microsoft Printer Metadata Troubleshooter, с помощью которой администраторы и пользователи смогут избавиться от бага.

«Этот инструмент проверит вашу информацию о принтерах и восстановит ранее загруженные данные. При этом сведения о модели HP LaserJet M101-M106, а также иконки и связи удалятся из системы», — пишет Microsoft.



«Более того, наша утилита деинсталлирует приложение HP Smart, если оно было установлено по ошибке».