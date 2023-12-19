RuStore расширил возможности продвижения для разработчиков приложений

Владельцам и разработчикам мобильных приложений для Android теперь доступны новые места для показа рекламы в RuStore. С помощью «VK Рекламы» издатели могут продвигать свои сервисы в разделах «Игры» и «Приложения». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Модели машинного обучения «VK Рекламы» учитывают информацию о приложении, доступную в карточке, и данные о её просмотре. Это помогает увеличивать эффективность продвижения: объявления видят пользователи, интересовавшиеся сервисами определённой тематики.

Алгоритмы «VK Рекламы» выбирают место для показа объявлений в зависимости от категории приложения. Например, если издатель продвигает казуальную игру для смартфона, то объявление увидят посетители раздела «Игры». А если мобильный сервис банка или маркетплейса, то рекламу будут транслировать в блоке «Приложения».

Чтобы запустить кампанию, нужно выбрать объект «Мобильное приложение» и добавить в рекламном кабинете ссылку на сервис в сторе. Далее необходимо выбрать «Нативное размещение»: реклама отобразится в разделах «Игры», «Приложения» или «Интересное».