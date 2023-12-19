Московская компания разработала новую линейку промышленных мини-компьютеров
Столичный производитель разработал новую линейку промышленных мини-компьютеров, которые позволяют управлять интерактивными панелями и системами, а также собирать и передавать данные на промышленных объектах. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
— Более 100 предприятий в Москве специализируются на производстве компьютерной техники, оптики и электроники. Они продолжают активно развиваться, успешно реализуя концепцию технологической независимости. Так, компания «АТБ Электроника» презентовала новую линейку компактных компьютеров для промышленных и инфраструктурных объектов. Около 100 образцов прошли внутреннее тестирование и отправлены заказчикам для пилотной эксплуатации. В год компания сможет выпускать не менее 30 тысяч единиц изделий, – отметил Владислав Овчинский.
Отмечается, что устройство основано на 4-ядерных процессорах и изготавливается для работы в температурных диапазонах от нуля до плюс 75 и от минус 40 до плюс 75 градусов Цельсия. С их помощью осуществляется управление интерактивными панелями и системами, а также сбор и передача данных на промышленных объектах.
— Новая линейка промышленных компьютеров создана на процессоре архитектуры ARM и включает четыре модели, разработанные с учетом российских отраслевых требований. Каждое изделие отличается исполнением и имеет необходимый набор интерфейсов. Компьютеры полностью замещают иностранные аналоги, будучи более адаптированными для отечественной промышленной инфраструктуры и регуляторики, – отметил учредитель компании Роман Дементьев.
Сегодня в столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Им доступно более 20 системных мер поддержки города, в том числе субсидии и целевые займы. Кроме того, действует ряд антикризисных инструментов.