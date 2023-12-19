Московская компания разработала новую линейку промышленных мини-компьютеров

Столичный производитель разработал новую линейку промышленных мини-компьютеров, которые позволяют управлять интерактивными панелями и системами, а также собирать и передавать данные на промышленных объектах. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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— Более 100 предприятий в Москве специализируются на производстве компьютерной техники, оптики и электроники. Они продолжают активно развиваться, успешно реализуя концепцию технологической независимости. Так, компания «АТБ Электроника» презентовала новую линейку компактных компьютеров для промышленных и инфраструктурных объектов. Около 100 образцов прошли внутреннее тестирование и отправлены заказчикам для пилотной эксплуатации. В год компания сможет выпускать не менее 30 тысяч единиц изделий, – отметил Владислав Овчинский.

Отмечается, что устройство основано на 4-ядерных процессорах и изготавливается для работы в температурных диапазонах от нуля до плюс 75 и от минус 40 до плюс 75 градусов Цельсия. С их помощью осуществляется управление интерактивными панелями и системами, а также сбор и передача данных на промышленных объектах.

— Новая линейка промышленных компьютеров создана на процессоре архитектуры ARM и включает четыре модели, разработанные с учетом российских отраслевых требований. Каждое изделие отличается исполнением и имеет необходимый набор интерфейсов. Компьютеры полностью замещают иностранные аналоги, будучи более адаптированными для отечественной промышленной инфраструктуры и регуляторики, – отметил учредитель компании Роман Дементьев.