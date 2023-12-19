РКН выставил штрафы 11 иностранным хостинг-провайдерам

Роскомнадзор составил протоколы в отношении 11 зарубежных хостинг-провайдеров за нарушение российского закона «о приземлении». Им выставлены штрафы. Об этом пишут «Известия».

Меры приняты в отношении компаний из Германии и США: Ionos, Hetzner, Kamatera, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, DreamHost, GoDaddy.com, Bluehost, Amazon Web Services и DigitalOcean.

Закон «о приземлении» обязывает зарубежных хостинг-провайдеров создать представительство в РФ или учредить юридическое лицо. Также они должны разместить форму обратной связи для россиян и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Если компании не выполняют требования, им грозит штраф. Он составляет от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки хостинг-провайдера. Сумму взысканий назначает суд.

При этом Роскомнадзор не будет блокировать доступ к таким серверам. На их мощностях, по словам экспертов, размещается много российских сайтов и это создало бы большие проблемы пользователям.