Электроны в графене разогнали до 22 км/с

В лаборатории сверхбыстрых лазеров Канзасского университета исследователи сделали новое открытие, засняв в реальном времени «баллистический» танец электронов в графене. В отличие от традиционного движения электронов, нарушаемого столкновениями, этот баллистический транспорт подобен беспрепятственному движению автомобилей по автостраде.

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Полученные результаты открывают путь к потенциальному прорыву в полупроводниковой технологии, прокладывая путь к созданию более быстрых, мощных и энергоэффективных электронных устройств. ученые обнаружили, что электроны в среднем движутся баллистически в течение примерно 20 триллионных долей секунды со скоростью 22 километра в секунду, прежде чем столкнуться с чем-то, что прекращает их движение.