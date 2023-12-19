Российские ученые разработали проект для снижения эффекта засухи

Ученые КГУ в команде с Курганской областью разработали проект для снижения эффекта засухи. Данную проблему планируют решать путем создания лесозащитных полос из деревьев и кустарников, адаптированных к погодным условиям региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«В Курганской области разработан проект, который поможет снизить эффект засухи. Проект предполагает создание лесозащитных полос из адаптированных к условиям региона пород деревьев и кустарников: берез, рябины, калины, ив и другие», — сообщили в КГУ.

Реализация проекта рассчитана на семь лет.

Согласно ему, создание лесополос увеличит урожайность сельхозкультур в условиях потепления климата. По данным ученых, это позволит повысить влажность почвы, водность малых рек и ручьев и защитить территории от сильных ветров. В госуниверситете планируют заниматься анализом земель, проводить расчеты и готовить карты. Посадочный материал готовы выращивать в питомнике КГУ.