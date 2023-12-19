Adobe отказалась от покупки Figma

Американская компания - разработчик программного обеспечения Adobe отказалась от покупки графического онлайн-редактора Figma из-за требований антимонопольных регуляторов Великобритании и европейских стран. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

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"Сегодня Adobe и Figma объявили о том, что они заключили взаимное соглашение о расторжении сделки, о которой стало известно 15 сентября 2022 года, в соответствии с которым Adobe должна была приобрести Figma за денежное вознаграждение и акции", - говорится в сообщении.

В нем указано, что такое решение было принято в связи с невозможностью "получить необходимые разрешения от Еврокомиссии и Управления по конкуренции и рынкам Великобритании".

"Adobe и Figma категорически не согласны с позицией регуляторов, но мы считаем, что в наших интересах двигаться дальше независимо друг от друга", - заявил глава Adobe Шантану Нарайен.

Как отмечается в сообщении, Adobe выплатит Figma штраф за расторжение договора, который был согласовано ранее.

В июне 2023 года газета Financial Times сообщила, что европейские антимонопольные регуляторы готовы начать официальное расследование в отношении возможной сделки по приобретению компанией Adobe за $20 млрд онлайн-сервиса для дизайнеров Figma. По данным издания, в Евросоюзе опасаются, что подобное соглашение подорвет конкуренцию и приведет к повышению цен на дизайнерские сервисы. Однако, по утверждению Adobe, две компании работают для разных аудиторий, только 10% пользователей продукта Adobe Photoshop используют сервис Figma.