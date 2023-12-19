Шри-Ланка запретила заходить в ее воды иностранным научным судам

Шри-Ланка на год запретила заходить в ее территориториальные воды научным судам иностранных государств. Эта мера начнет действовать с января 2024 года, сообщил ланкийский министр иностранных дел Мохамед Али Сабри.

"Мы должны развивать собственный потенциал для участия в научных океанических исследованиях как равные партнеры с другими странами", - цитирует главу МИД газета Daily Mirror.

Шри-Ланка стремится действовать, не вызывая антагонизма ни у одной страны в вопросах, представляющих геополитическое значение, добавил Сабри.

Как отмечает Daily Mirror, запрет введен после того, как Китай запросил разрешение на очередной заход в ланкийские воды своего научного судна в январе 2024 года. Несмотря на возражения Индии, в октябре 2023 года китайское судно Shi Yan 6 посетило порт Коломбо и вместе с Национальным агентством по исследованию и развитию водных ресурсов Шри-Ланки провело исследования в Индийском океане.

В конце 2022 года военно-морские силы Индии отслеживали заход в ланкийский порт китайского исследовательского судна Yuan Wang 5, которое через Зондский пролив вошло в акваторию Индийского океана за неделю до запланированных испытаний индийских баллистических ракет в Бенгальском заливе. В октябре того же года из-за присутствия однотипного китайского судна Yuan Wang 6 у побережья страны Индия была вынуждена перенести испытания ракеты "Агни-3" дальностью 3 тыс. км.