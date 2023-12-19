Эксперт рассказал, какие приложения опасны для телефона

"Были прецеденты, когда приложение, которое вроде абсолютно легально должно иметь доступ к микрофону, сохраняло все, что записывается. То есть от него ничего плохого не ожидаешь. Но оно вполне может выполнять шпионские функции.



Основная проблема заключается в том, что определить, какое приложение использует данные не для изначально заявленных целей, никак нельзя, не получится", – предупредил Раевский.