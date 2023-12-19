Техноблогер назвал лучшие смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей

Ведущий YouTube-канала Quke.ru рассказал, какие самые бюджетные смартфоны сегодня стоит брать.

Poco M5. Это единственный из подборки смартфон на процессоре Mediatek Helio G99 (самый мощный из бюджетных). Также у него дисплей Full HD, частота обновления 90 Гц, поддержка NFC. Отличный выбор за свою цену.

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Xiaomi Redmi 10C. Работает на Snapdragon 680, экран у него с разрешением только HD. В целом это тоже вполне интересная модель.

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Samsung Galaxy A05s. Но у этой модели нет поддержки бесконтактной оплаты, а разрешение дисплея HD. Вы получите за примерно 10 тысяч рублей сносный экран, нормальную автономность. При этом гораздо интереснее будет модель чуть дороже: например, А14 со Snapdragon 680, Full HD, NFC, более-менее приличной камерой.

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Realme C51, C33. Работают они на одинаковых процессорах - Unisoc Tiger T612. Дисплей у них с разрешением только HD. У них при этом довольно сносная для ультрабюджетного сегмента камера и есть NFC.

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Oppo A78, A18. С ними та же история, что и с моделями Realme. На А18 стоит процессор Mediatek Helio G85. Экран у смартфона - HD, стереодинамиков, конечно же, нет. Тем не менее аппарат будет работать долго и тормозить не особо сильно.

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Infinix Hot 30, 30I. Это лучшее, что вы можете приобрести за 10 тысяч рублей или даже меньше. На 30I стоит процессор Unisoc T606, экран у смартфона HD, но довольно неплохой. Есть также у него поддержка NFC. Infinix Hot 30 при этом чуть дороже и работает на Helio G88, а дисплей у него уже Full HD.

Quke.ru

Tecno Spark 10C, GO 2024. Это смартфоны на Unisoc T606 с неплохим дисплеем. Правда, от их камер вам не стоит вообще чего-то ожидать.