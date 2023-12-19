Роспатент начал рассматривать спор против Apple с исходом в ₽295 млрд

Роспатент начал рассматривать спор между московским предпринимателем Арташесом Икономовым и компанией Apple об аннулировании патента на телефон с экстренной связью, сообщает РБК. Итог спора может повлиять на исход судебного дела, в котором от американской компании требуют 295 млрд рублей.

Коллегия Палаты по патентным спорам приступила к рассмотрению дела российской «дочки» Apple — «Эппл Рус». Apple требует признать патент недействительным, настаивая, что он дублирует международные патенты американской компании. Икономов настаивает, что получил патент на модель еще в 2013 году. Суды по этому вопросу между компанией и бизнесменом идут с 2019 года.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России с 25 декабря запрещает сотрудникам использование телефонов и планшетов Apple в служебных целях, а также исключит их закупку для своих нужд. Соответствующее распоряжение было подписано главой регулятора Эльвирой Набиуллиной.