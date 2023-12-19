Российские ученые оценили «легкие» Охотского моря

Ученые СахГУ провели исследование распределения хлорофилла-а на поверхности залива Анива Охотского моря. Как сообщается в пресс-релизе университета, концентрация этого вещества в акватории является показателем уровня поглощения и захоронения углерода, а также служит индикатором состояния морских экосистем, пишет РИА Новости.

Ученые подчеркивают, что состояние морских экосистем оказывает влияние на климат Земли и прямо зависит от углеродного баланса на планете.

Один из соавторов исследования, профессор Сахалинского государственного университета (СахГУ) Владимир Пищальник, объясняет: «Можно представить Охотское море как огромный аквариум, где микроскопические растения, такие как фитопланктон, играют роль жизненно важных органов для всей морской экосистемы. Эти микроорганизмы используют хлорофилл-а для превращения световой энергии в химическую, в результате чего углекислый газ (СО2) из воды и воздуха превращается в кислород и питательные вещества».

Российские ученые провели анализ пространственно-временной изменчивости концентрации хлорофилла-а в поверхностном слое залива Анива Охотского моря, используя методы экологии, климатологии, океанографии и дистанционного зондирования.

Исследование было направлено на изучение влияния изменения концентрации хлорофилла-а на морскую экосистему и климатические процессы.