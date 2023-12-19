Россиянам рассказали, как настроить смартфон после покупки
Эксперты Роскачества рассказали, как настроить новый смартфон за 15 минут.
Подготовка нового смартфона к использованию — задача, с которой можно справиться всего за 15 минут. Важно внимательно рассмотреть корпус устройства и удостовериться, что все аксессуары в наличии. Также не забывайте полностью зарядить своё новое устройство.
Будьте осторожны, доверяя установку приложений консультантам, чтобы избежать установки ненужных программ за деньги. Лучше самостоятельно определить необходимые приложения и установить их по своему выбору.
Удаляйте ненужные вам приложения и настройте учётную запись, чтобы синхронизировать информацию с облачными сервисами. При создании новой учётной записи используйте надёжный пароль и включите двухфакторную аутентификацию.
Когда ваш телефон подключён к Wi-Fi, проверьте наличие обновлений и установите их. В настройках безопасности выберите вход по биометрическим данным или PIN-коду. Также не забудьте настроить систему резервного копирования и отключить ненужные пуш-уведомления.
Ограничьте доступ браузера к адресной книге и микрофону, а также управляйте разрешениями приложений. Сознательное использование контента и внимание к разрешениям помогут защитить ваше устройство от программ-шпионов. Не забывайте об удобном и прочном чехле для телефона, — это обеспечит надёжную защиту от повреждений и комфорт, пока гаджет у вас в руках.