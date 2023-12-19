Россиянам рассказали, как настроить смартфон после покупки

Эксперты Роскачества рассказали, как настроить новый смартфон за 15 минут.

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Подготовка нового смартфона к использованию — задача, с которой можно справиться всего за 15 минут. Важно внимательно рассмотреть корпус устройства и удостовериться, что все аксессуары в наличии. Также не забывайте полностью зарядить своё новое устройство.

Будьте осторожны, доверяя установку приложений консультантам, чтобы избежать установки ненужных программ за деньги. Лучше самостоятельно определить необходимые приложения и установить их по своему выбору.

Удаляйте ненужные вам приложения и настройте учётную запись, чтобы синхронизировать информацию с облачными сервисами. При создании новой учётной записи используйте надёжный пароль и включите двухфакторную аутентификацию.

Когда ваш телефон подключён к Wi-Fi, проверьте наличие обновлений и установите их. В настройках безопасности выберите вход по биометрическим данным или PIN-коду. Также не забудьте настроить систему резервного копирования и отключить ненужные пуш-уведомления.