Первым глобальным смартфоном Xiaomi на HyperOS стал Poco F5

Xiaomi объявила о глобальном выпуске своей новой фирменной оболочки HyperOS, основанной на операционной системе Android 14.

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Это обновление было запущено раньше запланированного срока, уже в декабре 2023 года, вместо I квартала 2024 года.

Первым смартфоном, получившим международную версию HyperOS, стал субфлагманский Poco F5, оснащенный процессором Snapdragon 7+ Gen 2, который был выпущен в мае 2023 года.

Кроме того, в ближайшее время обновление HyperOS ожидается на семи других смартфонах Xiaomi: Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Ultra, Redmi Note 12 и Redmi Note 12S, а также на планшете Xiaomi Pad 6.