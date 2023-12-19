В Японии обнаружили скелет гигантского мозазавра
В Японии нашли полный скелет гигантского мозазавра, которому около 70 млн лет. Исследователи из Университета Цинциннати обнаружили останки мозазавра, который более 72 миллионов лет назад властвовал над древним Тихим океаном.
Скелет был найден на берегу реки Аридагава в префектуре Вакаяма и оказался почти полным. Мозазавр получил научное название Megapterygius wakayamaensis и отличался гигантскими размерами, сравнимыми с размерами автобуса.
Обнаруженные останки позволяют ученым лучше понять разнообразие и эволюцию морских рептилий периода мезозоя и роли, которую они играли в морской экосистеме того времени.