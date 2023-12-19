В Японии обнаружили скелет гигантского мозазавра

В Японии нашли полный скелет гигантского мозазавра, которому около 70 млн лет. Исследователи из Университета Цинциннати обнаружили останки мозазавра, который более 72 миллионов лет назад властвовал над древним Тихим океаном.

В Японии обнаружили скелет гигантского мозазавра
© Wikipedia

Скелет был найден на берегу реки Аридагава в префектуре Вакаяма и оказался почти полным. Мозазавр получил научное название Megapterygius wakayamaensis и отличался гигантскими размерами, сравнимыми с размерами автобуса.

Обнаруженные останки позволяют ученым лучше понять разнообразие и эволюцию морских рептилий периода мезозоя и роли, которую они играли в морской экосистеме того времени.

Наука и техника