В iPhone 16 Pro появится новая сверхширокоугольная камера

iPhone 16 Pro может быть оснащен модернизированной сверхширокоугольной камерой с 48-мегапиксельным сенсором. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера, который выступает в китайской соцсети Weibo под ником Instant Digital.

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По данным инсайдера, в iPhone 16 Pro будут использоваться два сенсора с разрешением 48 МП: в основной камере и сверхширокоугольной. Новая матрица должна позволить сверхширокоугольной камере захватывать больше света, что приведет к улучшению качества фотографий при съемке в режиме 0,5×. В первую очередь качество повысится в условиях низкой освещенности.

Это также означает, что iPhone 16 Pro может получить возможность снимать 48-мегапиксельные фотографии ProRAW в сверхширокоугольном режиме. Такие фотографии сохраняют больше деталей в файле изображения, что обеспечивает пользователя большей гибкость при редактировании снимков.