В Германии нашли свинцовую табличку с заклятьем для вызова Вельзевула

В Германии строители случайно обнаружили свинцовую табличку со средневековым заклинанием для вызова темных сил, пишет портал Live Science.

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По данным портала, табличка,представляющая собой свинцовый лист с мельчайшими надписями, сделанными готическим письмом, была обнаружена в городе Росток (земля Мекленбург-Передняя Померания) на месте, где ранее располагалась выгребная яма. Строители передали ее ученым.

Специалисты расшифровали текст и выяснили, что автор надписи проклинал женщину по имени Талеке и мужчину по имени Хинрик, и призывал на их головы Вельзевула и Верифа.