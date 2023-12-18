В Германии нашли свинцовую табличку с заклятьем для вызова Вельзевула
В Германии строители случайно обнаружили свинцовую табличку со средневековым заклинанием для вызова темных сил, пишет портал Live Science.
По данным портала, табличка,представляющая собой свинцовый лист с мельчайшими надписями, сделанными готическим письмом, была обнаружена в городе Росток (земля Мекленбург-Передняя Померания) на месте, где ранее располагалась выгребная яма. Строители передали ее ученым.
Специалисты расшифровали текст и выяснили, что автор надписи проклинал женщину по имени Талеке и мужчину по имени Хинрик, и призывал на их головы Вельзевула и Верифа.
Археолог Йорг Анзорге пояснил, что такие таблички «пользовались популярностью» в период с 800 года до нашей эры до 600 года нашей эры. Листы с заклятьями, созданные в XV веке, ранее специалистам не встречались, констатировал ученый.