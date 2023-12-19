Qualcomm разработала компьютерный чип мощнее Apple M3

Производитель чипов Qualcomm заявил, что его новый процессор Snapdragon X Elite для ПК на 21% быстрее SoC M3 от Apple. Об этом сообщает издание Digital Trends, ссылаясь на результаты тестирования новинки в бенчмарке Geekbench.

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Демонстрация ПК с новым чипсетом проводилась в Сан-Диего. Во время теста Snapdragon X Elite в многоядерном режиме Geekbench набрал 15 300 баллов. Для сравнения: Apple M3 набирает в этом тесте 12 154 баллов, то есть на 21% меньше.

Хотя чип Qualcomm превзошел в синтетическом тесте решение Apple, прессе не сообщили уровень энергопотребления и тепловыделения Snapdragon X Elite. По слухам, новый процессор способен работать в двух режимах: в производительном он потребляет 80 Вт и требует активное охлаждение в виде кулера, а в энергоэффективном – 23 Вт. В последнем случае дополнительный обдув не требуется.