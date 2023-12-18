Обязательное обновление Windows 11 сломало работу Wi-Fi на ПК и ноутбуках
Декабрьское обновление KB5033375 операционной системы Windows 11 было призвано исправить ряд критических ошибок. Однако после его выхода пользователи стали жаловаться на новую серьёзную проблему при работе.
Они заметили, что из-за апдейта перестало работать беспроводное соединение Wi-Fi на ПК и ноутбуках. Чаще всего на это жалуются владельцы небольших заведений, системные администраторы в университетах и так далее — при попытке соединения через PEAP не всегда удаётся подключиться к глобальной сети.
Это далеко не первый случай, когда апдейт Windows 11 негативно влияет на работу ПК. Две недели назад вышло обновление, которое замедлило работу ПК на 5–10% — на это жаловались геймеры, которые пытались запустить современные релизы.
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