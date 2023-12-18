Инсайдер рассекретил особенности AirPods 2024 года

Apple в 2024 году представит беспроводные наушники AirPods четвертого поколения с рядом новых функций, которые сделают гаджет более привлекательным для потребителей. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера и корреспондента издания Bloomberg Марка Гурмана.

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Apple представит две версии AirPods 4 с разными ценами. Они призваны заменить AirPods 2 и AirPods 3, поскольку они мало чем различаются и сбивают с толка покупателей.

Наушники 2024 году получат обновленный дизайн. Гурман его описывает как нечто среднее между нынешними AirPods и AirPods Pro с более короткими ножками. Ожидается, что посадка будет улучшена, но пока неясно, добавит ли Apple силиконовые насадки.

Обновленный кейс получит динамики для оповещений Find My и порт зарядки USB-C вместо Lightning. Версия AirPods 4 более высокого класса будет оснащена функцией активного шумоподавления (ANC), которая до сих пор присутствовала только в моделях Pro. Это позволит клиентам получить ANC по более доступной цене.

В обновлении программного обеспечения Apple добавит режим слухового аппарата, что позволит AirPods стать безрецептурной альтернативой традиционным медицинским устройствам. Apple также планирует добавить тесты для проверки качества слуха.