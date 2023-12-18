Американская компания Blue Origin отменила запуск суборбитального корабля New Shepard из-за технической неполадки и планирует осуществить старт корабля позднее на этой неделе.

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"Мы отменяем NS-24 сегодня (17 декабря - прим. ТАСС) ввиду проблемы с наземной системой, устранением которой сейчас занимается команда. В ближайшее время мы объявим новую дату запуска, который состоится на этой неделе", - написала Blue Origin в социальной сети X (ранее Twitter).

На борту космического корабля в рамках миссии NS-24 будут находиться 33 груза для научных и исследовательских работ.

Предыдущий запуск корабля New Shepard состоялся в сентябре 2022 года и закончился неудачей. Через несколько минут после взлета были зафиксированы технические проблемы в работе ракеты-носителя, в результате чего произошла преждевременная отстыковка грузовой капсулы.

Тогда капсула с оборудованием успешно опустилась на землю на парашюте. В ней находились исследовательские аппараты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и нескольких частных компаний. В сентябре Федеральное авиационное управление США завершило расследование инцидента и предписало компании внести более 20 доработок в конструкцию корабля.