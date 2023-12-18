Палеонтологи описали нового мозазвра

Международная группа ученых описала скелет нового вида древних морских рептилий (мозазавров), который был обнаружен в Японии в 2006 году. Размер ящера (около 4 м) был близок к размерам современных белых акул. С акулами нового мозазавра также роднит, то, что он имел спинной плавник, который позволял ему хорошо поворачиваться в воде и успешно охотиться. Морская рептилия жила 72 млн лет назад. Работа ученых опубликована в журнале Journal of Systematic Palaeontology.

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Палеонтологи из Японии, США и Канады подробно описали скелет вымершего морского ящера мозазавра (Mosasauridae), найденного ими в 2006 году. Ученые обнаружили останки древней рептилии в слоях илистого песчаника в районе реки Аридагава в префектуре Вокаяма, когда искали другие окаменелости — аммонитов. По географической привязке исследователи называли нового мозазавра Wakayama Soryu, что означает «синий дракон». Анализ показал, что возраст животного составляет 72 миллиона лет. Описанный мозазавр обитал в районе современного Тихого океана.

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Скелет мозазавра, собранный палеонтологами, имеет длину около 4 м, что соответствует размеру взрослой особи белой акулы. По словам ученых, этот экземпляр — наиболее полный скелет мозазавра, когда-либо найденный в Японии или вообще в северо-восточной части Тихого океана. Команда ученых потратила около пяти лет на удаление горных пород (песчаника), окружающего окаменелости. Также исследователи сделали слепок «синего дракона», чтобы зафиксировать ориентацию костей перед началом раскопок.

Авторы исследования утверждают, что в отличие от других вымерших морских рептилий у мозазавра из Вакаямы был спинной плавник, как у акулы. Это позволяло ему быстро и точно поворачиваться в воде. Также у него было почти бинокулярное зрение, что наряду с хорошей маневренностью в воде делало его крайне опасным охотником. Кроме того, у нового мозазавра задние ласты длиннее передних. Они даже длиннее, чем его крокодилоподобная голова. Это необычно для морских рептилий, живших на Земле. Исследователи отмечают, что большие передние плавники позволяли мозазавру очень быстро плавать, а задние обеспечивали важный наклон тела для погружения или всплытия на поверхность. Как и у других мозазавров, описанных учеными ранее, новый вид древней морской рептилии имел хвост, который позволял ей быстро ускоряться во время охоты на рыбу.