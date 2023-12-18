Семья нашла в стене своего дома украденный из древних Помпей артефакт

В подвале дома в Бельгии нашли украденный из Помпей в 1970-х годах древний артефакт. Об этом сообщает Euronews.

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В 1970-е годы семья Детеммерманов была в отпуске в Италии. После посещения раскопок древнего города Помпеи к главе семейства подошел неизвестный мужчина с предложением купить у него сувенир — кусок мрамора с барельефом. Поскольку сумма была незначительной, Детеммерман принял предложение и увез мрамор в Бельгию, уверенный, что приобрел лишь реплику. Впоследствии он решил сделать сувенир частью дома и вставил его в кирпичную стену в подвале. Именно там он и оставался последние 50 лет.

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Не так давно 85-летний Детеммерман решил продать дом, и его сын Герт решил на всякий случай проверить, есть ли у старого куска мрамора какая-то ценность. Он связался с Галло-римским музеем в Тонгерене и, когда эксперты прибыли на место, они не могли поверить своим глазам. Оказалось, что Детеммерманы вывезли из Италии ценный артефакт, которому почти 2000 лет. Более того, предмет считали исчезнувшим вот уже 50 лет, его безрезультатно искали специалисты из Помпей.

На куске мрамора Детеммерманов изображена сцена землетрясения в Помпеях в 62 году нашей эры. Этот фрагмент совпадает с другим куском, по-прежнему выставляющимся в Помпеях, на котором также изображены здания, обрушившиеся во время землетрясения. Первоначально куски с барельефом были найдены в доме богатого римского банкира в центре Помпей.

После того как эксперты подтвердили ценность артефакта, к порогу дома Детеммерманов прибыла судебная полиция, чтобы выяснить, как предмет оказался у семьи. Пока их версия кажется правоохранителям правдоподобной. Если дальнейшее разбирательство не понадобится, бельгийцы даже смогут получить компенсацию за то, что после 50 лет хранения вернули культурную ценность властям в целости и сохранности.

Мраморный фрагмент, вероятно, вернется в Помпеи.