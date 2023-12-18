Чернышенко: РФ и КНР ждут реализации соглашения о лунной станции
Москва и Пекин настроены на скорейшее вступление в силу соглашения о создании совместной научной лунной станции. Такое заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.
Напомним, что создание российско-китайской Международной научной лунной станции планируют провести в два этапа с 2025 года. В ее состав войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения.
«Мы настроены на скорейшее вступление в силу Межправительственного соглашения о создании и использовании международной научной лунной станции», — сказал Чернышенко по итогам 27-го заседания комиссии РФ и КНР по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине.
Ранее вице-премьер заявил, что РФ выходит на четвертое место по объему товарооборота с Китаем. По его словам, к 2030 году он может достигнуть 300 миллиардов долларов.