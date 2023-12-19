«У пользовательского и корпоративного сегмента абсолютно разные задачи. Перспективы есть, они занимают корпоративную нишу, это мелкое серийное производство по сравнению с гигантами индустрии, которые выпускают подобные аппараты. В целом решение приемлемое для корпоративных устройств. По процессору и техническим составляющим тоже приемлемо. Это в хорошем смысле среднее устройство, которого достаточно для работы», — уточнил собеседник.