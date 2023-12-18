Вторые в мире испытания ракетного двигателя с напечатанным топливом прошли в РФ

В России прошли вторые в мире успешные испытания твердотопливного ракетного двигателя с напечатанным на 3D-принтере твердым топливом. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщили в пресс-службе проекта «Экспансия».

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— Технология печати топлива для ракетных двигателей перевернет ракетную индустрию, позволит существенно ускорить ее развитие, снизить издержки и обезопасить производство твердотопливных ракет, — сообщил основатель проекта Сильвестр Курдов.

Впервые испытания напечатанного ракетного топлива провела американская космическая технологическая компания Х-Bow systems.

Производство топлива происходит в себя специальный состав смесевого ракетного топлива, в формуле которого присутствуют необходимые энергетические и эксплуатационные параметры, а также сам 3D-принтер послойного синтеза для печати ракетного топлива.

В будущем ожидается создание 3D-принтера для печати крупногабаритных твердотопливных зарядов на базе строительного 3D-принтера, которые будут применяться для метеорологической и суборбитальной ракет, пишет Газета. Ru.