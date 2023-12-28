Чем бизнес-ноутбук отличается от обычного

Каждый, кто хоть раз подыскивал себе ноутбук в магазине, наверняка замечал, что между обычными моделями и устройствами «для бизнеса» большая разница в цене. Но чем она обоснована? Портал howtogeek.com рассказал, чем потребительские ноутбуки отличаются от моделей бизнес-класса.

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Защищенность

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Профессионалы, которые пользуются ноутбуками бизнес-класса, нередко хранят на своих устройствах чувствительную информацию, поэтому производители стараются обеспечить надежные меры безопасности. От биометрических сканеров до систем распознавания лица через Windows Hello. Некоторые ноутбуки производства Fujitsu даже оборудованы сканерами вен в ладонях — самым надежным типом биометрической защиты.

Помимо этого, ноутбуки для бизнеса нередко имеют дополнительное шифрование жестких дисков. При помощи специального чипа Windows BitLocker может полностью защищать данные, даже если ноутбук попадет в руки злоумышленников. Ну и, конечно, многие устройства обладают Кенсингтонским замком: специальным слотом, куда нужно вставить физический ключ, чтобы разблокировать ноутбук. Сейчас он уже не так популярен, как раньше, но тем не менее.

Производительность и функции

Ноутбуки бизнес-класса не обязательно превосходят обычные потребительские модели в плане производительности. Напротив, они вполне сравнимы во всем, что касается характеристик. Однако среди ноутбуков для бизнеса есть категория т.н. «рабочих станций», которые отличаются повышенной мощностью. Рабочие станции почти не отстают от топовых конфигураций ПК, а иногда и опережают их. Подобные устройства нужны для работы в требовательных программах: например, видеоредакторах и софте для трехмерного моделирования.

Автономность

Энергоемкое железо ноутбуков для бизнеса обычно подпитывается от достаточно объемных батарей. Устройства этой категории предназначены для профессионалов, которым компьютер может потребоваться прямо во время восьмичасового перелета — в таких условиях важно долгое время работы без подзарядки.

Прочность

Помимо функциональности и хорошей батареи, ноутбуки бизнес-класса нередко отличаются прочностью: они рассчитаны на продолжительную эксплуатацию. Многие компании предоставляют компьютеры сотрудникам за свой счет, поэтому они считаются инвестицией — незачем каждый раз покупать новый ноутбук, если можно просто передавать старый новым сотрудникам.

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