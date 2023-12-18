Представлен ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 16 (2024)

Lenovo анонсировала в Китае новый ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 16 (2024). Особое внимание при разработке новинки производитель уделил функциям ИИ.

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Особенности

Lenovo Xiaoxin Pro AI UltraBook 2024 оснащён 16-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 16:10. Максимальная яркость составляет 350 нит. Поддерживается 100% охват цветовой гаммы RGB. Работает устройство на базе процессора Intel Core Ultra 5 125H с видеокартой Intel Arc.

Усовершенствованная система охлаждения Fengshen теперь включает в себя высокопроизводительные трехмерные композитные тепловые трубки и многомерные воздуховоды, а охлаждающие вентиляторы работают с низким уровнем шума – всего 17 дБА. Ноутбук доступен с 16 ГБ и 32 ГБ оперативной памяти в формате LPDDR5X. Объём памяти на SSD-диске составляет 1 ТБ. Также в устройстве имеется слот для SSD 2280 M.2.

Ёмкость аккумулятора составляет 84 Втч. Производитель обещает впечатляющее время локального воспроизведения – до 23,2 часов. Поддерживается быстрая зарядка PD 100 Вт и сверхбыстрая зарядка Lenovo 140 Вт в сочетании с адаптером GaN мощностью 100 Вт.

Для подключения имеются два порта USB-A 3.2 Gen 1, порты USB C, HDMI 2.0 и Thunderbolt 4. Устройство также оснащено веб-камерой с разрешением 1080p.

Работает Xiaoxin Pro AI UltraBook 2024 под управлением операционной системой Windows 11. Толщина ноутбука составляет 17,5 мм, вес – 1,9 кг.

Дата начала продаж, цена

На данный момент Xiaoxin Pro AI UltraBook 2024 уже доступен для предварительного заказа в Китае. Цена: