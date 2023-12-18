Соцсети X грозит блокировка в Европе

Еврокомиссия (ЕК) начала официальное расследование против соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ ) по обвинению в нарушении борьбы с дезинформацией, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон . Lenta.ru

"Сегодня мы запустили официальные процедуры устранения нарушений против X. Подозрения: нарушения обязательств по [удалению] нелегального контента и дезинформации, нарушения обязательств по транспарентности, разработка пользовательского интерфейса, вводящего пользователей в заблуждение", - отметил Бретон. ТАСС

Отмечается, что это первое расследование в рамках европейского Акта цифровых услуг. Согласно его нормам, соцсеть может получить штраф в размере до 6 процентов от всей своей прибыли. В случае отказа исполнять требования Еврокомиссии X может быть попасть под блокировку во всех странах ЕС. Российская газета