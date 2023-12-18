В Совфеде рассказали об уязвимостях операционных систем Apple и Google

Операционная система Android изначально небезопасна, свидетельствует мировой опыт, рассказал в своей колонке для сайта «Парламентской газеты» Член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

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Британские специалисты в области кибербезопасности выявили, что смартфоны на операционной системе Android, в том числе без сервисов Google, передают значительный объем информации о пользователях разработчикам в США, пояснил сенатор. Речь идет о местоположении пользователя устройства, постоянно используемые адреса, скорость и манеру ходьбы, и другие данные.

Шейкин также отметил, что система Android базируется на проекте с открытым исходным кодом, полностью контролируемом корпорацией Google. Формально проект является открытым, однако изменения в репозиторий могут вносить только инженеры Google, которые контролируют весь процесс, пояснил он.

Что касается iOS от Apple, то эта операционная система с закрытым исходным кодом, и устройства, работающие на iOS, полностью контролируются производителем.