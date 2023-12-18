Представлен российский смартфон Р-ФОН

В Москве представили отечественный смартфон Р-ФОН и операционную систему «РОСА Мобайл». Об этом сообщается на сайте проекта.

Разработкой устройства занимались инженеры НТЦ ИТ РОСА. Аппарат получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты 120 герц, процессор MediaTek Helio G99, 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти.

На Р-ФОН предустановлена операционная система «РОСА Мобайл». По словам представителей НТЦ ИТ РОСА, драйверы для компонентов также были созданы российскими инженерами, что исключает наличие системных уязвимостей. Также устройство получило камеру с основным сенсором разрешением 50 мегапикселей, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов, порт USB-C, NFC, разъем для наушников.

Генеральный директор АО «Рутек» Дмитрий Иванников заявил, что все компоненты Р-ФОН зарубежные — российские специалисты отвечали за монтаж и ОС. Новый аппарат включен в Единый реестр Минпромторга промышленной продукции, произведенной на территории РФ.

Стоимость смартфона не раскрывается, он поступит в продажу в начале 2024 года. Девайс будет доступен для корпоративных клиентов, в будущем возможен запуск розничных продаж.