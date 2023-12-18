Как непогода на Земле задерживает космический грузовик на орбите

NASA вновь отложила отстыковку многоразового грузового космического корабля Cargo Dragon от МКС.

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Американский грузовик от SpaceX должен был отстыковаться еще 16 декабря, но из-за неблагоприятных погодных условий было решено перенести дату. Ожидалось, что если позволит погода, Cargo Dragon отстыкуется от МКС в воскресенье в 17:05 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 01:05 мск).

Погода не позволила. Теперь космический аппарат планируют отстыковать от станции не раньше среды, сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на NASA.

Компания SpaceX запустила Cargo Dragon к Международной космической станции 10 ноября. Путь от старта до МКС занял около 33 часов. Грузовой корабль доставил на орбитальную станцию примерно три тонны грузов, включая продовольствие и оборудование для проведения научных экспериментов.

Напомним: Cargo Dragon - американский частный космический корабль многоразового использования. Предназначен для доставки грузов на МКС и возвращения их с орбиты на Землю.

Спускаемая капсула корабля должна приводниться в Атлантике. На Землю будут доставлены результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС, общим весом свыше 2,3 тонны.