Как непогода на Земле задерживает космический грузовик на орбите
NASA вновь отложила отстыковку многоразового грузового космического корабля Cargo Dragon от МКС.
Американский грузовик от SpaceX должен был отстыковаться еще 16 декабря, но из-за неблагоприятных погодных условий было решено перенести дату. Ожидалось, что если позволит погода, Cargo Dragon отстыкуется от МКС в воскресенье в 17:05 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 01:05 мск).
Погода не позволила. Теперь космический аппарат планируют отстыковать от станции не раньше среды, сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на NASA.
Компания SpaceX запустила Cargo Dragon к Международной космической станции 10 ноября. Путь от старта до МКС занял около 33 часов. Грузовой корабль доставил на орбитальную станцию примерно три тонны грузов, включая продовольствие и оборудование для проведения научных экспериментов.
Напомним: Cargo Dragon - американский частный космический корабль многоразового использования. Предназначен для доставки грузов на МКС и возвращения их с орбиты на Землю.
Спускаемая капсула корабля должна приводниться в Атлантике. На Землю будут доставлены результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС, общим весом свыше 2,3 тонны.
Это далеко не первый случай задержки возвращения Dragon из-за непогоды на Земле: когда в районе приводнения спускаемой капсулы в океане сильный ветер. В отличие от российских "Союзов", которые именно приземляются, американские корабли садятся на водную поверхность океана. Без помощи двигателей, только на парашютах. И, как показывает практика, возвращение корабля едва ли не критически зависит от погоды.