Климатолог рассказала, влияют ли магнитные бури на человека и природу

«Конечно, в первую очередь магнитная буря, скорее всего, вызовет перебои со связью, изменения в верхних слоях атмосферы, через которые проходят наши все радиосигналы. Поэтому это очень трудно сказать, тем более на фоне такой сложной погоды, которая у нас есть по сезону. А что касается воздействия магнитной бури на организм, то существуют ли какие-то убедительные доказательства того, что люди страдают именно из-за них — я не слышала» — отметила эксперт.