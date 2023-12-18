В «Ростелекоме» заявили о завершении ремонта подводного кабеля на Курилах

Компания «Ростелеком» раньше срока завершила ремонт подводного волоконно-оптического кабеля между курильскими островами Итуруп и Кунашир. Связь на островах полностью восстановлена, сообщило правительство Сахалинской области в Telegram-канале.

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«Были оперативно организованы и проведены ремонтные работы подводного кабеля, которые удалось завершить раньше запланированных сроков», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что закончить ремонт планировалось до конца навигации в начале января 2024 года, в противном случае Курилы могли остаться без связи до мая.

Два острова Курильской гряды лишились связи в начале октября из-за повреждения подводного кабеля. Власти Сахалинской области немедленно приняли все необходимые меры для скорейшего устранения последствий аварии, как говорится в сообщении.